Черчесов и Семак поставили Дзюбу на 1-е место в голосовании на игрока года, Карпин – на 4-е

Стали известны расклады по голосованию за лучшего игрока России-2019 по версии РФС и «Спорт-Экспресса».

В нем принимали участие 16 тренеров профессиональных команд, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов газеты «Спорт-Экспресс», а также болельщики, голосовавшие на сайте издания. Каждый участник голосования называл свою пятерку лучших, и игроки получали от 5 до 1 балла соответственно.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин: 1. Гильерме («Локомотив»); 2. Артем Дзюба («Зенит»); 3. Алексей Миранчук («Локомотив»); 4. Тонни Вильена («Краснодар»); 5. Георгий Джикия («Спартак»).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: 1. Артем Дзюба; 2. Георгий Джикия; 3. Александр Головин («Монако»); 4. Магомед Оздоев («Зенит»); 5. Денис Черышев («Валенсия»).

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско: 1. Гжегож Крыховяк («Локомотив»); 2. Георгий Джикия; 3. Александр Головин; 4. Зелимхан Бакаев («Спартак»); 5. Алексей Миранчук.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 2. Артем Дзюба; 3. Никола Влашич (ЦСКА); 4. Марио Фернандес (ЦСКА); 5. Гжегож Крыховяк.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин: 1. Александр Головин; 2. Марио Фернандес; 3. Матиас Норманн («Ростов»); 4. Артем Дзюба; 5. Эльдор Шомуродов («Ростов»).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: 1. Артем Дзюба; 2. Гжегож Крыховяк; 3. Сердар Азмун («Зенит»); 4. Вильмар Барриос («Зенит»); 5. Никола Влашич.

Владелец «Спартака» Леонид Федун: 1. Георгий Джикия; 2. Роман Зобнин («Спартак»); 3. Самюэль Жиго («Спартак»); 4. Сердар Азмун; 5. Александр Максименко («Спартак»).

Напомним, обладателем награды лучшему игроку 2019 года стал форвард «Зенита» Артем Дзюба.