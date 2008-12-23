Тихонов – Губерниеву: «Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону обратился к комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Программы Дмитрия Губерниев все больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Спортсмены, как звери в зоопарке находятся под наблюдением его бригады.

Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры. Ты уже не комментатор, а шоумен. Тебе надо вести какое-нибудь дешевое реалити-шоу. Я уверен, что тогда рейтинги у тебя будут еще больше, если для тебя это самое главное.

Дима, неужели вы не понимаете, что вы добиваете команду? Понятно, что когда успех, можно делать большие интервью и интересные репортажи, но зачем лезть к спортсменам, когда ничего не получается и ругать Гараничева только за то, что он не общается с вами?» – написал Тихонов.