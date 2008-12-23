Тихонов – Губерниеву: «Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры»

Теги Александр Тихонов телевидение Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Евгений Гараничев Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Программы Дмитрия Губерниев все больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Спортсмены, как звери в зоопарке находятся под наблюдением его бригады.

Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры. Ты уже не комментатор, а шоумен. Тебе надо вести какое-нибудь дешевое реалити-шоу. Я уверен, что тогда рейтинги у тебя будут еще больше, если для тебя это самое главное.

Дима, неужели вы не понимаете, что вы добиваете команду? Понятно, что когда успех, можно делать большие интервью и интересные репортажи, но зачем лезть к спортсменам, когда ничего не получается и ругать Гараничева только за то, что он не общается с вами?» – написал Тихонов.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья