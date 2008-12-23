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    Русский Forbes назвал Михаила Прохорова бизнесменом года за продажу «Бруклина»

    Теги Бруклин НБА бизнес Михаил Прохоров Джозеф Цай Баскетбол

    Русская редакция Forbes признала Михаила Прохорова бизнесменом года за продажу клуба НБА «Бруклин».

    Сделка состоялась в августе. Прохоров продал «Нетс» сооснователю Alibaba Group Джозефу Цаю.

    На продаже «Нетс» Прохоров получил 2,35 млрд. Это рекордная сумма для всего американского спорта – «Каролина Пантерс» год назад были проданы за 2,3 млрд.

    Одновременно с баскетбольной командой Прохоров продал арену клуба «Барклайз-Центр». А суммарная стоимость двух активов, по данным некоторых источников, достигает 3,5 млрд.

    Прохоров продал «Бруклин» за $2,35 млрд (мировой рекорд). Но еще больше заработал на продаже стадиона

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