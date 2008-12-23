Русский Forbes назвал Михаила Прохорова бизнесменом года за продажу «Бруклина»

Русская редакция Forbes признала Михаила Прохорова бизнесменом года за продажу клуба «Бруклин».

Сделка состоялась в августе. Прохоров продал «Нетс» сооснователю Alibaba Group Джозефу Цаю.

На продаже «Нетс» Прохоров получил 2,35 млрд. Это рекордная сумма для всего американского спорта – «Каролина Пантерс» год назад были проданы за 2,3 млрд.

Одновременно с баскетбольной командой Прохоров продал арену клуба «Барклайз-Центр». А суммарная стоимость двух активов, по данным некоторых источников, достигает 3,5 млрд.

Прохоров продал «Бруклин» за $2,35 млрд (мировой рекорд). Но еще больше заработал на продаже стадиона