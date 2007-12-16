Rambler подал заявление против «Матч ТВ». Суд заблокировал АПЛ-контент на сайте

Rambler Group обратился в суд требованием блокировке контента АПЛ на сайте , сообщает The Bell.

Мосгорсуд удовлетворил два заявления Rambler от 5 и от 10 декабря о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав — матчи АПЛ будут временно заблокированы на «Матч ТВ» и на остальных сайтах. В течение двух недель Rambler должен подать в суд иски.

Неизвестно, какой подразумевается контент АПЛ на «Матч ТВ». В определении суда говорится о «прямых трансляциях футбольных матчей клубов английской футбольной Премьер-лиги в сезоне 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов».

В ноябре «Матч ТВ» обратился в Мосгорсуд с аналогичным заявлением в отношении сайта «Чемпионат.com». Мосгорсуд удовлетворил заявление и постановил Роскомнадзору обеспечить действие запрета на использование трансляций матчей РПЛ на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что Rambler Group подал заявление в суд на стриминоговую платформу Twitch с требованием ее блокировки и возмещения 180 млрд рублей компенсации. Мосгорсуд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch.

В октябре в рамках схожего дела суд отклонил апелляцию стриминговой платформы GoodGame и обязал выплатить 300 тысяч рублей КХЛ за показ матча лиги. Весной пользователь сайта запустил стрим матча КХЛ, который закрыли через 9 минут. Трансляцию успели посмотреть 40 человек, за что лига через суд требовала у сервиса около 10,5 млн рублей.

Rambler подал в суд на Twitch. Требует блокировки и 180 млрд рублей за стримы АПЛ