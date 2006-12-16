Алексей Ягудин: «Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные – сосать!» Позже он убрал последнюю фразу из поста

Олимпийский чемпион в инстаграме поддержал своего тренера Татьяну Тарасову.

Сегодня стало известно, что болельщики фигурного катания создали петицию с целью отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от работы комментатором на канале. «Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не за избранных», – говорилось в тексте петиции.

«Много скандалов в моем любимом спорте, не очень хотелось в это лезть. Тем более, в скандалах участвуют люди, которых я уважаю, а некоторыми – восхищаюсь. Но не прокомментировать травлю выдающегося тренера и моей второй мамы, Татьяны Анатольевны Тарасовой я не могу.

Определенная группа (не очень большая, но все же) активистов занимаются травлей великого человека. Татьяна Анатольевна не только легендарный тренер (если кто забыл, то обратите внимание на картинку), но и блестящий комментатор (опять же можете вернуться к той же картинке). Нужно ценить Легенд, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда!» – написал Ягудин.

Примечание: изначально пост Ягудина заканчивался словами «Остальные – сосать!», что отображено в заголовке.