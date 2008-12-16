«Рубин» уволил Шаронова

объявил об увольнении тренера Романа Шаронова.

«Рубин» по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом.

«Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в заявлении клуба.

Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» 6 июня после ухода Курбана Бердыева.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Рубин» не выигрывает с 5 октября.

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