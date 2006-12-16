Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. Видеотрансляция начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию жеребьевки в прямом эфире. Начало – в 14:00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 8 победителей групп (сеяные) и 8 команд, которые заняли вторые места (несеяные).

Сеяные: «Бавария» (Германия), (Испания), «Валенсия» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия), (Италия).

Несеяные: «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), (Англия), «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия).

В 1/8 финала не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе.

Сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 финала на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.