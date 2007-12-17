Жорже Мендеш: «Играй Роналду в «Реале», он получил бы минимум один «Золотой мяч» за два года»

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» , поделился мыслями об игре своего клиента.

«Для меня Криштиану лучший игрок в истории футбола. До его выступления за сборную Португалия ничего не выигрывала, а он выиграл Евро и , в дополнение к финалу-2004. Он изменил этот спорт.

Когда он перешел в «Мадрид» в 2009-м, была лучшей командой в истории, у них был костяк сборной Испании, но он все изменил. Он четырежды выиграл Лигу чемпионов, его просто невозможно с кем-либо сравнивать.

В течение двух последних лет он заслужил как минимум один «Золотой мяч». Если бы он играл в , то получил бы его. В наступающем году у него станет не меньше 110 голов за сборную Португалии: думаю, он заслуживает приза за это достижение.

Это несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч», а Криштиану выиграл Лигу наций. Но такова жизнь. Посмотрим, что будет в 2020-м», – заявил Мендеш.