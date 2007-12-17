Rambler подаст еще один иск к «Матч ТВ». Ранее суд заблокировал АПЛ-контент на сайте

Rambler Group не остановится на обеспечительных мерах, принятых по отношению к из-за использования фрагментов матчей АПЛ.

«Rambler Group является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов английской футбольной Премьер-лиги в сезонах-2019/20, 2020/21, 2021/22.

Причиной подачи требований в суд стало незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте в период с августа по ноябрь 2019 года.



Принятые Мосгорсудом предварительные обеспечительные меры позволяют в ближайшее время подать исковое заявление, в котором мы потребуем лишь прекращения распространения незаконного контента», – заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

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