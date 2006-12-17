Овечкин во 2-й раз в сезоне не набрал очков в 3 матчах подряд. У него 2 балла в 7 играх

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (0:3).

Россиянин во второй раз в сезоне не отметился результативными действиями в трех играх подряд. Первый такой случай также произошел в декабре.

В последних 7 матчах у Овечкина 2 (1+1) очка при общей полезности «-3». 

Сегодня он провел на льду 24:51 (7:27 – в большинстве), нанес 9 бросков в створ ворот, применил один силовой прием, завершив матч с полезностью «-2».

В 35 играх сезона нападающий набрал 33 (21+12) очка.

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