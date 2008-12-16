Rambler хочет взыскать с Twitch 180 млрд рублей через суд за стримы АПЛ

Rambler Group подала в суд на Twitch с требованием заблокировать ресурс в России за нелегальные трансляции матчей чемпионата Англии.

Российская компания намерена взыскать с американского стримингового сервиса 180,345 млрд рублей (около 2,9 млрд долларов), сообщает «Коммерсант».

Это рекордная для России сумма для дел о нарушении авторских прав.

Согласно иску, который Мосгорсуд рассмотрит 20 декабря, пользователи Twitch незаконно транслировали игры АПЛ. Права на их показ стоили 7 млн евро, матчи транслирует принадлежащий медиахолдингу сервис Okko Sport.

Представители Twitch считают требования несправедливыми и указывают, что за такие стримы ответственны пользователи, а не платформа. К тому же Rambler, по словам Twitch, не отправлял никаких официальных уведомлений до подачи судебного иска.

Сумма иска получилась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ (36 тысяч) на максимально возможный штраф за нарушение антипиратского закона – 5 млн рублей.

При подаче иска Rambler требовал только блокировки, затем запросил взыскание компенсации в размере 2,1 млн евро, а требование 180 млрд рублей возникло в судебном заседании 29 ноября.

Rambler подал в суд на Twitch. Требует блокировки и 180 млрд рублей за стримы АПЛ