Хэмилтон стал гонщиком года по мнению пилотов «Формулы-1», Квят не вошел в топ-10

признан лучшим гонщиком сезона-2019 по мнению пилотов «Формулы-1».

Представитель «Мерседеса» в этом году в шестой раз завоевал чемпионский титул и был выбран пилотом сезона по мнению руководителей команд. Второе место в голосовании занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», до этого признанный пилотом года по версии пользователей официального сайта «Формулы-1». Третьим стал гонщик Шарль Леклер.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не вошел в итоговую десятку.

В опросе приняли участие все гонщики «Формулы-1» за исключением пилотов «Мерседеса» и «Феррари», а также из «Альфа Ромео».

Топ-10 пилотов сезона-2019 по версии гонщиков «Формулы-1»

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Даниэль Риккардо («Рено»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Себастьян Феттель («Феррари»)

9. Джордж Расселл («Уильямс»)

10. Пьер Гасли («Ред Булл»/«Торо Россо»)

Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд «Формулы-1»

Болельщики признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2019