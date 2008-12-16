Хэмилтон стал гонщиком года по мнению пилотов «Формулы-1», Квят не вошел в топ-10

Льюис Хэмилтон признан лучшим гонщиком сезона-2019 по мнению пилотов «Формулы-1».
Представитель «Мерседеса» в этом году в шестой раз завоевал чемпионский титул и был выбран пилотом сезона по мнению руководителей команд. Второе место в голосовании занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», до этого признанный пилотом года по версии пользователей официального сайта «Формулы-1». Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не вошел в итоговую десятку.
В опросе приняли участие все гонщики «Формулы-1» за исключением пилотов «Мерседеса» и «Феррари», а также Кими Райкконена из «Альфа Ромео».
Топ-10 пилотов сезона-2019 по версии гонщиков «Формулы-1»
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
5. Валттери Боттас («Мерседес»)
6. Даниэль Риккардо («Рено»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Себастьян Феттель («Феррари»)
9. Джордж Расселл («Уильямс»)
10. Пьер Гасли («Ред Булл»/«Торо Россо»)
Хэмилтон стал пилотом года по версии руководителей команд «Формулы-1»