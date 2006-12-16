«Лос-Анджелес» поместил Ковальчука на драфт отказов. Контракт будет расторгнут

Нападающий Илья Ковальчук помещен на драфт отказов.

выполнил эту процедуру для расторжения контракта с россиянином. Таким образом, хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

15 декабря «Кингс» выплатили Ковальчуку последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 – 2,65 миллиона долларов.

Ранее Ковальчук был выведен из состава команды. Он не играет больше месяца, с 10 ноября.

В этом сезоне на счету форварда 9 (3+6) очков в 17 матчах НХЛ при показателе полезности «-10».

36-летний Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелесом» летом 2018 года с зарплатой 6,25 миллиона долларов за сезон.

Онлайн: где будет играть Илья Ковальчук? В «Лос-Анджелесе» он точно не останется