Мосгорсуд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch. Rambler хочет взыскать с сервиса 180 млрд рублей

Московский городской суд в качестве обеспечительных мер в рамках иска Rambler заблокировал показ прямых трансляций матчей чемпионата Англии на сайте стримингового сервиса .

«ООО «Рамблер интернет холдинг» нашел свой контент (прямые трансляции кубков Англии по футболу) на сайте в сети Интернет «Твич интерактив» и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток.

Мосгорсуд обеспечительные меры принял», – рассказал представитель суда.

По словам представителя, речь идет о блокировке показа трех сезонов матчей АПЛ с 2019 по 2022 год.

В суде сначала слушалось само заявление о том, чтобы сайт не использовал контент истца, запретив тем самым ответчику в судебном порядке трансляцию матчей.

Предварительные обеспечительные меры в рамках искового заявления о защите исключительных прав на аудиовизуальные произведения были временно наложены Мосгорсудом 13 августа. Спустя 15 дней Rambler подал в суд и сам иск.

Следующее заседание суда назначено на 20 декабря.

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