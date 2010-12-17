«Нью-Джерси» обменял Холла в «Аризону» на трех игроков и два выбора на драфте

договорился об обмене нападающего Тэйлора Холла в «Аризону».

В результате сделки состав «Койотис» также пополнил форвард Блэйк Спирс.

«Дэвилс» получили взамен трех игроков – Кевина Баля, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021.

Кроме того, «Нью-Джерси» удержал в платежной ведомости 50% зарплаты Холла.

Если «Аризона» выиграет раунд в плей-офф или Холл подпишет новый контракт с клубом, то третий раунд драфта-2021 превратится во второй. Этот пик может повыситься до первого, если «Аризона» выиграет раунд в плей-офф и Холл подпишет новый договор с клубом.

19-летний Баль играет за «Оттаву 67» в юниорской лиге Онтарио. В 28 матчах он набрал 20 (5+15) очков при полезности «+20».

20-летний Шнарр в этом сезоне сыграл 22 матча в АХЛ и набрал 9 (1+8) очков. 22-летний Меркли отметился 16 (3+13) баллами в 26 играх АХЛ.

22-летний Спирс набрал 1 (0+1) очко в 10 играх АХЛ.

Холл играл за «Нью-Джерси» с 2016 года. В текущем сезоне канадец, обладатель «Харт Трофи»-2018, набрал 25 (6+19) очков в 30 матчах при полезности «-11». Его контракт с зарплатой 6 миллионов долларов рассчитан до конца этого сезона.