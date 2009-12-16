Слуцкий провел переговоры с «Рубином» и руководством Татарстана (Betting Insider)

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин».

По информации Betting Insider Слуцкий провел встречу с руководством «Рубина» и Республики Татарстан и получил предложение возглавить клуб.

Юридически назначение еще не состоялось: на момент публикации новости контракт еще не подписан.

«Рубин» сегодня уволил Романа Шаронова с поста главного тренера команды и намекнул на назначение Слуцкого, опубликовав кресло-качалку в твиттере.

После 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Рубин» не выигрывает с 5 октября.

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