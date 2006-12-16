Ковальчук не намерен возвращаться в КХЛ («Р-Спорт»)

Теги Лос-Анджелес Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Р-Спорт Хоккей

Нападающий Илья Ковальчук намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Хоккеист на данный момент не рассматривает возможность возвращения в Россию. Дедлайн в КХЛ намечен на 27 декабря.

«Ковальчук в Россию не поедет. Во всяком случае, пока.

Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли», – сообщил источник «Р-Спорт».

«Лос-Анджелес» поместил Ковальчука на драфт отказов для расторжения контракта.

Онлайн: где будет играть Илья Ковальчук? В «Лос-Анджелесе» он точно не останется

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