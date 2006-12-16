Ковальчук не намерен возвращаться в КХЛ («Р-Спорт»)

Нападающий Илья Ковальчук намерен продолжить карьеру в НХЛ.
Хоккеист на данный момент не рассматривает возможность возвращения в Россию. Дедлайн в КХЛ намечен на 27 декабря.
«Ковальчук в Россию не поедет. Во всяком случае, пока.
Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли», – сообщил источник «Р-Спорт».
«Лос-Анджелес» поместил Ковальчука на драфт отказов для расторжения контракта.
Онлайн: где будет играть Илья Ковальчук? В «Лос-Анджелесе» он точно не останется