Ковальчук не намерен возвращаться в КХЛ («Р-Спорт»)

Нападающий Илья Ковальчук намерен продолжить карьеру в .

Хоккеист на данный момент не рассматривает возможность возвращения в Россию. Дедлайн в намечен на 27 декабря.

«Ковальчук в Россию не поедет. Во всяком случае, пока.

Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли», – сообщил источник «Р-Спорт».

«Лос-Анджелес» поместил Ковальчука на драфт отказов для расторжения контракта.

Онлайн: где будет играть Илья Ковальчук? В «Лос-Анджелесе» он точно не останется