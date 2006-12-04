Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о соперничестве с форвардом «Барселоны» .

– Соперничество Криштиану и Месси закончено?

– Оно только начинается, – сказал Роналду в программе El Chiringuito de Jugones после получения приза лучшему игроку прошлого сезона в Серии А.

У 34-летнего португальца пять «Золотых мячей». 32-летний аргентинец в понедельник получил шестой «Золотой мяч».

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных

Криш пропустил церемонию вручения ЗМ ради приза лучшего игрока Серии А. И не выходил из машины, пока его не награждали