Роналду о соперничестве с Месси: «Оно только начинается»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

– Соперничество Криштиану и Месси закончено?

– Оно только начинается, – сказал Роналду в программе El Chiringuito de Jugones после получения приза лучшему игроку прошлого сезона в Серии А.

У 34-летнего португальца пять «Золотых мячей». 32-летний аргентинец в понедельник получил шестой «Золотой мяч».

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных

Криш пропустил церемонию вручения ЗМ ради приза лучшего игрока Серии А. И не выходил из машины, пока его не награждали

Опрос

А кому бы вы отдали «Золотой мяч»-2019?

75097 голосов 26
  • Месси
    47%
  • Ван Дейку
    36%
  • Алиссону
    5%
  • Кому-то еще
    12%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья