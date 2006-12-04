Джорджина о Роналду: «Несравненный, неудержимый, храбрый. Ты показываешь миру, каково это – быть номером один»

Джорджина Родригес, девушка форварда «Ювентуса» , поддержала португальца после церемонии вручения наград Серии А.

«Несравненный, неудержимый, храбрый.

Есть статистика и титулы, и везде ты – герой с лучшими результатами, например: Лига Наций, Кубок Италии, Серия А, лучший игрок Серии А.

Но, к счастью, ни награды, ни титулы ничего не говорят о тебе, даже если у тебя их много. Что лучше всего говорит о тебе, так это ты сам, твоя страсть, твое стремление к самосовершенствованию, твои последователи, ведь в футболе и спорте ты вдохновляешь миллионы людей.

Тебя не напугать испытаниями, ты выходишь из зоны комфорта и продолжаете преодолевать себя и показывать миру, каково это – быть номером один. Я люблю тебя», – написала Джорджина в инстаграме.

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