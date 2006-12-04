Семак о «Зените» как империи зла: «Не согласен с этим. И нимба у меня нет»

Главный тренер Сергей Семак высказался об отношении к клубу со стороны соперников.

– Понятно, что вы почти с нимбом уже ходите. При этом «Зенит» в публичном пространстве уже давно затеган как империя зла. Насколько вы согласны с тем, что мы находимся на темной стороне силы?

– Я с этим не согласен. И нимба у меня нет. Я со своей стороны и команда со своей пытаемся хорошо делать свою работу.

Понятно, что команда, которая находится наверху в таблице, будет вызывать у соперников некий негатив, но это тоже нормально абсолютно. Наш лозунг: «Меньше говорить, больше делать», – сказал Семак.

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