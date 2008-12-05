Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнение о проблемах судей и использования ВАР.

«Если у вас длинный нос, теперь вы находитесь в офсайде. Линии проводят с помощью ВАР. Поэтому это немного субъективная графика объективных критериев.

Так что мы предложим – обсудив это с нашим судейским корпусом – некоторый допуск 10-20 сантиметров.

Нас в УЕФА пару недель назад посетили в Ньоне лучшие тренеры: Юрген Клопп, Пеп Гвардиола, Макс Аллегри, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан. Все топ-тренеры европейских команд.

И наш руководитель судейского корпуса Роберто Розетти показал им эпизод с игрой рукой и спросил: «Игра рукой или нет?». Половина ответила «да», половина – «нет». Так объясните нам конкретику по данному правилу. Мы не понимаем!

Например, вспомните игру «Ливерпуля » против «Манчестер Сити». Это была игра рукой или нет?

Некоторые судьи в Англии даже не проверяют решения. В Италии они проверяют по полчаса. Вы знаете, это хаос.

Я никогда не был большим фанатом подобного. Теперь лайнсмены даже не хотят поднимать флаг. Они ждут до последнего.

Игроки? Они не празднуют. Теперь они сначала ждут ВАР. И, как я уже сказал, игра рукой – никто не может объяснить, что такое игра рукой, а что нет.

Что такое намеренная игра рукой? Рефери не психиатр, чтобы знать, сделал ли ты это умышленно или нет!

Судьи допускают ошибки. Ошибки судей схожи с ошибкам игроков. Мы обсуждали эту тему в течение недели. Было интересно. Теперь есть какая-то технология. Но никто не знает, кто принимает решения», – сказал Чеферин.