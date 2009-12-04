Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при, Кихира попробует четверной, у Загитовой, Косторной и Щербаковой – прежний контент

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявленный контент женских соревнований в рамках Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова не заявила в программы тройной аксель. В конце ноября тренер Этери Тутберидзе поделилась видео с тренировки, где Трусова успешно выполняет прыжок. «Готовимся к Финалу Гран-при», – написала Тутберидзе.

В произвольной Трусова заявила четыре четверных прыжка: сальхов, лутц и два каскада с четверными тулупами.

Японская фигуристка Рика Кихира вновь заявила четверной сальхов в произвольную программу. Она уже планировала исполнить прыжок на Гран-при Японии, но вместо него прыгнула тройной. Помимо четверного, Кихира запланировала три тройных акселя: один в короткой и два в произвольной программе.

У остальных участниц Финала контент остался таким, каким был на протяжении первой половины сезона. Анна Щербакова намерена прыгнуть два четверных лутца в произвольной программе, у Алены Косторной в заявке три тройных акселя, самый сложные элемент олимпийской чемпионки Алины Загитовой – каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

В Финале также выступит представительница США Брэди Теннелл, в арсенале которой каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Женщины представят короткие программы 6 декабря, на следующий день они выйдут на лед с произвольными программами.

Расписание трансляций Финала Гран-при-2019 по фигурному катанию

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