Рапино о расизме и сексизме: «Мне хочется кричать: «Роналду, Месси, Златан, помогите мне!»

Американка Меган Рапино после получения «Золотого мяча» призвала звездных футболистов поддержать ее борьбу против дискриминации.

– Вы активистка или футболистка?

– «Золотым мячом» наградили обеих. С одной стороны, я очень хорошая футболистка. С другой стороны, мои действия за пределами поля привлекают внимание.

Люди понимают, что я хочу решить проблемы нашего общества. Моя идея в том, чтобы дать возможность другим говорить громко.

– Звездные футболисты молчат...

– Мне хочется кричать: «Криштиану, Лео, Златан, помогите мне!» Эти суперзвезды ничем не занимаются, хотя в мужском футболе столько проблем.

Они так бояться все потерять? Они верят в это, но все не так. Кто из футбольного мира накинется на Месси или Роналду за выступление против расизма или сексизма? – сказала Рапино.

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