Директор «Юве» Паратичи: «Роналду заслужил «Золотой мяч» и в прошлом году, и в этом. Он лучший»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что форвард заслуживал «Золотой мяч» и в этом, и в прошлом сезоне.

«Роналду останется с нами. Он конкурентоспособен, и его реакция на происходящее – это желание отдавать все силы. Он всегда хочет побеждать.

В последнее время он расстроен, потому что проблемы с коленом сильно на него влияют. Он не тот, кто часто травмируется. Он раздражен, потому что не может тренироваться в полную силу. Когда он наберет форму, то вернется на привычный уровень. Мы не переживаем. Благодаря ему каждый игрок стал лучше.

Роналду действительно заслужил его [ мяч»]. Он лучший. Джоржо [Кьеллини] был прав касательно прошлого года. У некоторых клубов больше веса на международной арене. Но, честно говоря, я не знаю, чем этот приз может быть обусловлен. Криштиану заслужил «Золотой мяч» и в прошлом году, и в этом», – сказал Паратичи в интервью Tuttosport.

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