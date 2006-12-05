Оле-Гуннар Сульшер: «Это был лучший матч Рэшфорда при мне»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги игры чемпионата Англии против (2:1).

«Всегда радостно побеждать. Парни постоянно учатся и совершенствуются, но сегодня вечером мы были превосходны впервые за долгое, долгое время.

Рэшфорд? Это было его лучшее [выступление] при мне. Он сыграл зрело и мощно против достойных игроков Премьер-лиги. Его удар с пенальти был спокойным и сдержанным, а что касается его [первого] гола, мы знали, что он забьет его, и у него было три или четыре момента.

Ощущение, что он вернулся поиграть на игровую площадку или на свой задний двор. Мы хотим, чтобы все наши игроки получали удовольствие, тут нет ничего опасного – просто 75 000 человек, желающих увидеть их лучшую игру.

Три очка имеют для нас огромное значение. В этом сезоне у нас было слишком много ничьих, и мы слишком сильно отдалились от ведущих позиций. Это отличный урок последних двух игр [с «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой»] и мы вернулись в отличном стиле.

Мы начали возрождение. Мы приняли решения, которые нам пришлось принять, и мы стремимся выстроить этот клуб, чтобы он снова стал лучшим, и я не могу думать о краткосрочной перспективе, когда пытаюсь это сделать.

Когда мы наладим все и выиграем три или четыре игры подряд, они снова почувствуют это чувство «Манчестер Юнайтед», – заявил тренер.