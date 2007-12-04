ГУ МВД о задержаниях фанатов «Спартака»: «Это результат профилактической работы полиции»

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области дали оценку задержаниям фанатов «Спартака» после матча чемпионата России с (0:1).

«Сегодня по материалам, предоставленным полицией Санкт-Петербурга, Петроградским районным судом в отношении 34-летнего жителя Москвы вынесено решение о наложении штрафа в сумме 5 тысяч рублей и лишении права посещать спортивные мероприятия на 1,5 года.

Это стало результатом профилактической работы полиции, проведенной в минувшие выходные в различных районах Петербурга по пресечению и предотвращению грубых нарушений общественного порядка футбольными фанатами.

В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы.

Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия (матчи основных и дублирующих составов) на достойном уровне с точки зрения безопасности», – сообщил представитель ГУ МВД.

Пресс-служба объединенной судебной системы сегодня сообщила, что суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Фанату (заводящему – прим. Sports.ru) Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет за оскорбления форварда Артема Дзюбы.

Заводящего «Спартака» увезли на допрос из Москвы в Питер. Из-за майской драки, которую он, вероятно, и не видел