Минспорт РФ потратит 27 млрд рублей на футбольную инфраструктуру

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал об инвестициях в футбольную инфраструктуру на пресс-конференции, посвященной федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

«У нас хорошие стартовые позиции, спорт становится нормой жизни, растет процент занимающихся. Проект включает в себя несколько уровней: создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея.

К 2024 году 27 миллиардов рублей из бюджета пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом для обучения тренеров и проведения соревнований», – сказал Колобков.