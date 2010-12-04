«Спартак» о фанатах: «Обеспокоены задержаниями в Санкт-Петербурге. Окажем помощь нашему заводящему»

«Спартак» опубликовал заявление о задержаниях болельщиков клуба перед матчем с (0:1).

«ФК обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК «Зенит».

В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета», – говорится в заявлении клуба.

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