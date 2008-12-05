«Тоттенхэм» впервые проиграл при Моуринью – в гостях «МЮ» (1:2)

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Тоттенхэм» (2:1) в 15-м туре чемпионата Англии.

Это первое поражение лондонцев после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Португалец начинал в новом клубе с побед над «Вест Хэмом» (3:2), «Олимпиакосом» (4:2) и «Борнмутом» (3:2).

«Тоттенхэм», имеющий 20 очков, опустился с шестого на восьмое место в таблице АПЛ. «МЮ» набрал 21 очко и поднялся с десятого на шестое место.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
4 декабря, 22.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6 Рэшфорд, 1:1 – 39 Алли, 2:1 – 49, пенальти Рэшфорд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Янг, Линделеф, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Мактомини, Гринвуд (Перейра, 80), Рэшфорд.
ТоттенхэмГассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Алли, Лукас Моура (Эриксен, 64), Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждение:
Уинкс (13).

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