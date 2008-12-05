«Тоттенхэм» впервые проиграл при Моуринью – в гостях «МЮ» (1:2)

«Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Тоттенхэм» (2:1) в 15-м туре чемпионата Англии.
Это первое поражение лондонцев после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.
Португалец начинал в новом клубе с побед над «Вест Хэмом» (3:2), «Олимпиакосом» (4:2) и «Борнмутом» (3:2).
«Тоттенхэм», имеющий 20 очков, опустился с шестого на восьмое место в таблице АПЛ. «МЮ» набрал 21 очко и поднялся с десятого на шестое место.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».
- Дата проведения
- 4 декабря, 22.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Янг, Линделеф, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Мактомини, Гринвуд (Перейра, 80), Рэшфорд.
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Тоттенхэм –
Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Алли, Лукас Моура (Эриксен, 64), Сон Хын Мин, Кейн.
- Предупреждение:
- Уинкс (13).