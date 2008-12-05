«Тоттенхэм» впервые проиграл при Моуринью – в гостях «МЮ» (1:2)

дома переиграл «Тоттенхэм» (2:1) в 15-м туре чемпионата Англии.

Это первое поражение лондонцев после назначения на пост главного тренера.

Португалец начинал в новом клубе с побед над «Вест Хэмом» (3:2), «Олимпиакосом» (4:2) и «Борнмутом» (3:2).

, имеющий 20 очков, опустился с шестого на восьмое место в таблице АПЛ. «МЮ» набрал 21 очко и поднялся с десятого на шестое место.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».

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