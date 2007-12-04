Слуцкий может возглавить греческий АЕК, переговоры идут («Бизнес Online»)

Бывший главный тренер Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.

Как сообщает «Бизнес Online», представители 48-летнего российского специалиста ведут переговоры с руководством греческого клуба, выразившего заинтересованность в его услугах.

ищет нового тренера. Сейчас с командой работает Никос Костеноглу. В трех последних матчах при нем команда набрала одно очко.

На прошлой неделе Слуцкий покинул пост главного тренера после пяти подряд поражений в чемпионате Голландии.

, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков.

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