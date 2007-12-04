Слуцкий может возглавить греческий АЕК, переговоры идут («Бизнес Online»)

Теги Леонид Слуцкий Витесс возможные трансферы АЕК высшая лига Греция Никос Костеноглу Футбол

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.

Как сообщает «Бизнес Online», представители 48-летнего российского специалиста ведут переговоры с руководством греческого клуба, выразившего заинтересованность в его услугах.

АЕК ищет нового тренера. Сейчас с командой работает Никос Костеноглу. В трех последних матчах при нем команда набрала одно очко.

На прошлой неделе Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса» после пяти подряд поражений в чемпионате Голландии.

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 10 очков.

«Витесс» не хотел увольнять Слуцкого – тренера обожали игроки. Но сам Леонид, кажется, устал

Слуцкий попрощался с Голландией в интервью после матча 😔 «Витесс» выигрывал 2:0, но затем пропустил три

Опрос

Слуцкий уходит из «Витесса». Что ему делать дальше?

30701 голос 103
  • Найти новую команду в Европе
    75%
  • Вернуться в Россию
    25%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья