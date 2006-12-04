Игроки Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов стали обладателями премии «Первая пятерка».

Приз 17 лет вручается лучшему футболисту России не старше 21 года, сыгравшему не менее 50 процентов матчей своей команды в Премьер-лиге.

Впервые в истории награды два игрока набрали одинаковое количество баллов — по 300. В пятерку вошли также полузащитник ЦСКА Иван Обляков (193), защитник армейцев Игорь Дивеев (174) и вратарь Александр Максименко (169).

«Состав номинантов был самым сильным за последние годы. Молодежная сборная России в полном составе. Кстати, успешно выступающая в отборочном раунде европейского чемпионата.

Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров. Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах. Но сказать о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков. Это отмечали многие специалисты, которые тем не менее видят их перспективу.

Не стоит расстраиваться номинантам, которые остались за чертой первой пятерки. Тот же Алексей Миранчук свою премию получил со второго захода. Особо хотел бы отметить . Он представлялся на премию трижды. И пусть заветный приз опять достался другим, Иван заслуживает уважение своей стабильной игрой за «Уфу» и ЦСКА.

Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании, проявив тем самым знание молодежного футбола России и заинтересованность в росте перспективных игроков», – сказал президент Детской футбольной лиги .