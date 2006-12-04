Месси о Роналду: «Мы конкурируем на равных 10 лет. Это войдет в историю»

Нападающий «Барселоны» высказался о противостоянии с форвардом «Ювентуса» .

«Золотой мяч», выигранный Месси в этом году, стал для него 6-м. Португалец завоевал 5 подобных наград.

«Мы конкурируем на равных в течение десяти лет. Не уверен, что мы осознаем то, что это необычайно. Это войдет в историю.

Два игрока такого калибра, состязающиеся столько лет – это не является чем-то привычным», – сказал Месси.

Месси взял шестой ЗМ, а его 2019-й впечатляет: Лео не выиграл только одну индивидуальную награду из возможных