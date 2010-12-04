⚡ Фуркад прервал бесподиумную серию в 15 личных гонок и одержал первую победу на Кубке мира почти за год

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции Мартен Фуркад Эстерсунд Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Это первая победа и личный подиум для спортсмена почти за год. Предыдущую победу Фуркад одержал 15 декабря 2018 года в гонке преследования на этапе в Хохфильцене.

После этого француз выигрывал медали только в эстафетных гонках Кубка мира. Его бесподиумная серия составила 15 гонок. 

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