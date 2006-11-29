ЦСКА опять 4-й, Россия прошла Бразилию в пляжке, победы «Астаны» над «МЮ» и «Краснодара» над «Базелем», срок для болельщика за драку с омоновцем и другие новости утра

1. ЦСКА остался 4-м в группе Лиги Европы, сыграв вничью с «Лудогорцем». Московскому клубу редко-редко удается выйти в весеннюю часть еврокубков в последние годы.

«Краснодар» обыграл «Базель», и это 3-я подряд победа «быков» в Лиге Европы. Но нужно сломить «Хетафе» в гостях в декабре, чтобы пройти дальше, ничья никак не устроит. Ари больше не поможет из-за глупого удаления.

Отрыв Португалии от России превысил 2 балла в таблице коэффициентов. Пиренейские команды неплохо провели игровой день.

«МЮ» подарил радость Казахстану, уступив «Астане». У гостей был совсем юный состав.

Кризис «Арсенала» все глубже. Лондонцы дома уступили «Айнтрахту» и не выигрывают на протяжении 7 матчей. Это худшая серия за 27 лет, при Венгере такого не было 🤨

2. Сборная России победила бразильцев в 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу, проигрывая 1:3 по ходу матча 😍

3. Болельщик «Зенита» осужден на год и 8 месяцев за драку с сотрудником ОМОНа на «Газпром Арене».

4. Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА ⏬

5. Месси стал лучшим плеймейкером 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. 2-е место в рейтинге у де Брюйне, 3-ю строчку занял Азар.

6. Максименко, Обляков, Сафонов и Сулейманов – претенденты на премию «Первая пятерка».

7. Дембеле не сыграет до конца года из-за травмы бедра и пропустит класико с «Реалом».

8. Макгрегор проведет поединок против Серроне на UFC 246.

9. В КХЛ «Авангард» взял верх над «Куньлунем» в серии буллитов, «Барыс» – над «Автомобилистом» в овертайме, «Трактор» победил «Салават», «Магнитка» проиграла ЦСКА. У «Металлурга» 5 поражений подряд.

10. В баскетбольной Евролиге «Химки» проиграли «Фенербахче», «Панатинаикос» разгромил «Басконию».

11. Команда «Уильямс» объявила о контракте с канадским гонщиком Латифи. Теперь известны все составы на ближайший сезон «Формулы-1».

Интересно также, что Боттас развелся с женой, а у Феттеля родился третий ребенок 👶

12. Наконец, самое важное! Бывшая жена Глушакова получит 4 квартиры и дом в Миллерово после развода 🏘 А Тарасов требует уменьшить алименты на дочь от первого брака с 400 до 15 тысяч рублей.

И вдогонку цитаты.

Уткин о допинговом скандале: «Хочу, чтобы хотя бы один спортсмен подал иск к России»

Мария Захарова: «Существует лобби, которое хочет выдавить Россию из мирового спорта любыми предлогами»

Геннадий Орлов: «Толстой заявил в Думе: «Давайте пропустим пару Олимпиад!». Ну как вот с таким мышлением? А он один из руководителей страны»