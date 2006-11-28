Усман Дембеле не сыграет до конца года из-за травмы бедра и пропустит класико

Вингер «Барселоны» пропустит несколько матчей клуба из-за травмы, сообщает As.

22-летний француз получил травму в матче с «Боруссией» (3:1) в Лиге чемпионов. Первичный осмотр после повреждения указал на разрыв мышцы бедра.

Срок восстановления от подобных травм составляет около 5 недель. При этом в случае с Дембеле ситуация осложнятся тем, что у игрока открылся шрам от предыдущей травмы.

Таким образом, Дембеле пропустит минимум 6 матчей, включая игру с «Реалом» 18 декабря, и вернется не ранее 4 января к матчу с «Эспаньолом».