Болельщик Артур Данилов осужден на один год и 8 месяцев колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти.

В перерыве матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1) произошла драка между группой фанатов и сотрудниками ОМОНа. Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время этой стычки.

Петроградский суд Санкт-Петербурга постановил, что Данилов сделал это из хулиганских побуждений. Болельщик не признал вины, заявив, что не помнит события подробно.

Ранее за участие в этой драке были осуждены еще трое болельщиков. Денис Первачук получил один год колонии-поселения, а Артем Прохоров и Алексей Антонов были приговорены к штрафам в размере 20 и 15 тысяч рублей соответственно.