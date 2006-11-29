Отрыв Португалии от России превысил 2 балла в таблице коэффициентов

Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.

Клубы из западноевропейской страны добились на этой неделе 2 побед и 3 ничьих в еврокубках. «Спортинг» разгромил ПСВ (4:0), взял верх над «Янг Бойз» (2:1). «Бенфика» упустила победу в матче с «РБ Лейпциг» (2:2), «Витория» сыграла вничью со «Стандардом» (1:1), ушла от поражения, встречаясь с «Вулверхэмптоном» (3:3).

Португальские команды заработали 7 очков в зачет таблицы коэффициентов, которые делятся на 5 по числу клубов-представителей страны. Итог недели – 1,4 балла.

На счету российских клубов 2 победы и ничья. взял верх над «Лионом» (2:0), «Краснодар» – над «Базелем» (1:0). ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1). потерпел поражение от «Байера» (0:2).

Российские команды заработали 5 очков в зачет таблицы коэффициентов, которые делятся на 6 по числу клубов, изначально представлявших страну в еврокубковом сезоне. Итог недели – 0,833 балла.

Актуальная сумма последних пяти сезонов у Португалии – 47,249, у России – 45,216. Превосходство западноевропейской страны над конкурентом превысило 2 балла.

Португалия сейчас занимает 6-ю строчку, дающую право выставлять 3 команды в Лигу чемпионов с учетом квалификационных раундов. Россия на 7-м месте, которое позволяет делегировать только 2 команды.