Мария Захарова: «Существует лобби, которое хочет выдавить Россию из мирового спорта любыми предлогами»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможные санкции в отношении России в связи с несоответствием данных из Московской антидопинговой лаборатории.

«Мы исходим из недопустимости политизации этого вопроса, а мы ее наблюдаем на протяжении многих лет.

Мы видим такую четкую спайку, увы, такого лобби, которое действительно хочет воспользоваться любыми не только фактами, но любыми предлогами, даже любыми антифактами, для того, чтобы выдавить Россию из настоящего мирового спорта. Мы видим спайку между ними и между, к сожалению, международным мировым информационным пространством, все очевидно.

При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются, хотя фактов, не только говорящих о наличии этих проблем, а фактов, говорящих о нежелании или неумении, но по большей части даже желании скрыть эти проблемы, их предостаточно», – сказала Захарова.

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