Орлов о чиновниках: «Толстой заявил в Думе: «Давайте пропустим пару Олимпиад!». Ну как вот с таким мышлением? А он один из руководителей страны»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал российских чиновников за отношение к спортсменам.

– Вот наши спортсмены, которые готовятся к соревнованиям. Как они готовятся! Они же, слушайте, лишнего грамма воды не выпивают, держат вес. По четыре года. От одних Олимпийских игр к другим. Они хотят, потому что у них есть талант.

Ну что вы делаете, чиновники? Этот Толстой, который заявил в Думе: «Давайте пропустим пару !» Представляете? Ну как вот с таким мышлением? А он же один из руководителей страны, получается?

– Да, он же, по-моему, заместитель спикера, если я правильно помню.

– Да! Понимаете? Ну как же? Вы о чем думаете? Вы должны думать о людях прежде всего, о каждом человеке. Спортсмен – человек, – сказал Орлов.

Слова комментатора относились к Петру Толстому – заместителю председателя Государственной думы VII созыва.

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