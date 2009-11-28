«МЮ» проиграл «Астане» из-за автогола 19-летнего Бернарда. Это первые очки казахстанского клуба в сезоне ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Астане» (1:2) в рамках группового этапа .

Автогол на счету 19-летнего защитника «МЮ» Дишона Бернарда, который сегодня дебютировал за клуб. Мяч, забитый гостями в свои ворота, стал решающим.

благодаря этой победе набрала первые очки в текущем сезоне Лиги Европы. Казахстанский клуб занимает последнее место в группе L.

«Юнайтед» выпустил очень молодой состав на «Астану». Узнаете хотя бы половину игроков в лицо?