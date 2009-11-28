«МЮ» проиграл «Астане» из-за автогола 19-летнего Бернарда. Это первые очки казахстанского клуба в сезоне ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Астане» (1:2) в рамках группового этапа Лиги Европы.
Автогол на счету 19-летнего защитника «МЮ» Дишона Бернарда, который сегодня дебютировал за клуб. Мяч, забитый гостями в свои ворота, стал решающим.
«Астана» благодаря этой победе набрала первые очки в текущем сезоне Лиги Европы. Казахстанский клуб занимает последнее место в группе L.
«Юнайтед» выпустил очень молодой состав на «Астану». Узнаете хотя бы половину игроков в лицо?
- Дата проведения
- 28 ноября, 18.50, «Астана Арена»
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Астана –
Эрич, Шомко, Постников, Рукавина, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Ротарю, Сигурйонссон, Муртазаев (Янга, 90), Хижниченко (Перцух, 85).
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Манчестер Юнайтед –
Грант, Шоу, Бернард, Туанзебе, Гарнер (Рамазани, 84), Левитт, Лингард, Гомес (Гэлбрейт, 89), Лэрд, Гринвуд, Чонг (Бугаиль-Меллор, 65).
- Предупреждения:
- Сигурйонссон (39), Левитт (59), Логвиненко (69), Бейсебеков (81), Шомко (83), Лингард (88).