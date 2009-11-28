«МЮ» проиграл «Астане» из-за автогола 19-летнего Бернарда. Это первые очки казахстанского клуба в сезоне ЛЕ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Астана Дишон Бернард Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Астане» (1:2) в рамках группового этапа Лиги Европы.

Автогол на счету 19-летнего защитника «МЮ» Дишона Бернарда, который сегодня дебютировал за клуб. Мяч, забитый гостями в свои ворота, стал решающим.

«Астана» благодаря этой победе набрала первые очки в текущем сезоне Лиги Европы. Казахстанский клуб занимает последнее место в группе L.

«Юнайтед» выпустил очень молодой состав на «Астану». Узнаете хотя бы половину игроков в лицо? 

Астана Казахстан – Манчестер Юнайтед Англия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
28 ноября, 18.50, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Лингард, 1:1 – 55 Шомко, 2:1 – 62, автогол Бернард.
АстанаЭрич, Шомко, Постников, Рукавина, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Ротарю, Сигурйонссон, Муртазаев (Янга, 90), Хижниченко (Перцух, 85).
Манчестер ЮнайтедГрант, Шоу, Бернард, Туанзебе, Гарнер (Рамазани, 84), Левитт, Лингард, Гомес (Гэлбрейт, 89), Лэрд, Гринвуд, Чонг (Бугаиль-Меллор, 65).
Предупреждения:
Сигурйонссон (39), Левитт (59), Логвиненко (69), Бейсебеков (81), Шомко (83), Лингард (88).

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