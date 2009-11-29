😦 «Арсенал» не выигрывает 7 матчей подряд. Лондонцы дома уступили «Айнтрахту» – 1:2

Теги Айнтрахт Франкфурт премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Унаи Эмери Футбол

«Арсенал» проиграл «Айнтрахту» (1:2) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Sports.ru следил за событиями матча в форме текстовой онлайн-трансляции.

Серия «Арсенала» без побед достигла 7 игр в различных турнирах.

Арсенал Англия – Айнтрахт Ф Германия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Обамеянг, 1:1 – 55 Камада, 1:2 – 64 Камада.
АрсеналМартинес, Тирни, Мустафи (Торрейра, 76), Давид Луиз (Гендузи, 31), Чемберс, Уиллок, Джака, Мартинелли (Озил, 60), Папастатопулос, Обамеянг, Сака.
Айнтрахт ФРеннов, да Кошта, Хинтереггер, Абраам, Костич, Хасебе, Соу, Фернандес (Кор, 46), Камада, Андре Силва (Гачинович, 46), Пасиенсия.
Предупреждения:
Костич (20), Мартинелли (34), Абраам (59), Мустафи (74), Джака (86), Гендузи (90), Пасиенсия (90).

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