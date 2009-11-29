😦 «Арсенал» не выигрывает 7 матчей подряд. Лондонцы дома уступили «Айнтрахту» – 1:2

«Арсенал» проиграл «Айнтрахту» (1:2) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Sports.ru следил за событиями матча в форме текстовой онлайн-трансляции.
Серия «Арсенала» без побед достигла 7 игр в различных турнирах.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Мартинес, Тирни, Мустафи (Торрейра, 76), Давид Луиз (Гендузи, 31), Чемберс, Уиллок, Джака, Мартинелли (Озил, 60), Папастатопулос, Обамеянг, Сака.
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Айнтрахт Ф –
Реннов, да Кошта, Хинтереггер, Абраам, Костич, Хасебе, Соу, Фернандес (Кор, 46), Камада, Андре Силва (Гачинович, 46), Пасиенсия.
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