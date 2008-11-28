Видеотрансляция матча ЦСКА – «Лудогорец». Текстовый онлайн тоже есть. Карпов, Кучаев и Обляков играют

Теги ЦСКА Лига Европы УЕФА Лудогорец Футбол

ЦСКА принимает «Лудогорец» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

На Sports.ru вы можете посмотреть видеотрансляцию этого матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

ЦСКА Россия – Лудогорец Болгария 0:0 (перерыв)
Дата проведения
28 ноября, 20.55, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЦСКААкинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов, Бистрович, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
ЛудогорецИлиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон, Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки, Кешерю.
Предупреждение:
Кешерю (35).

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