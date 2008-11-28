Видеотрансляция матча ЦСКА – «Лудогорец». Текстовый онлайн тоже есть. Карпов, Кучаев и Обляков играют

ЦСКА принимает «Лудогорец» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
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- Дата проведения
- 28 ноября, 20.55, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов, Бистрович, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
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Лудогорец –
Илиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон, Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки, Кешерю.
- Предупреждение:
- Кешерю (35).
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