Месси – лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров 2019 года.
Лучшим был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 299 очков. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (85 очков). Третий — хавбек Эден Азар («Челси» / «Реал», 55).
Ранее Месси уже выигрывал эту награду в 2015, 2016 и 2017 годах.
1. Лионель Месси («Барселона») – 299 очков
2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 85
3. Эден Азар («Челси» / «Реал») – 55
4. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 46
5. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 32
6. Душан Тадич («Аякс») – 30
7. Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона») – 25
8. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») – 21
9. Антуан Гризманн («Атлетико» / «Барселона») – 20
10. Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») – 17.