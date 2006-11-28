Месси – лучший плеймейкер 2019 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров 2019 года.

Лучшим был признан нападающий «Барселоны» , набравший 299 очков. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (85 очков). Третий — хавбек Эден Азар («Челси» / , 55).

Ранее Месси уже выигрывал эту награду в 2015, 2016 и 2017 годах.

1. Лионель Месси ( ) – 299 очков

2. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 85

3. Эден Азар («Челси» / «Реал») – 55

4. Роберто Фирмино ( ) – 46

5. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 32

6. Душан Тадич («Аякс») – 30

7. Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона») – 25

8. Кристиан Эриксен ( ) – 21

9. Антуан Гризманн («Атлетико» / «Барселона») – 20

10. Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») – 17.