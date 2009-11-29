ЦСКА лишь однажды играл весной в еврокубках за последние 8 сезонов и 6 раз был на 4-м месте в группе

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ЦСКА дома сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) и остался на четвертом месте группы H в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Московская команда не выступит в весенней стадии еврокубков в седьмой раз за последние восемь сезонов.

В сезоне-2012/2013 московская команда не вышла в групповой этап Лиги Европы, уступив по сумме двух игр АИК (1:0, 0:2).

Затем ЦСКА принимал участие в 6 розыгрышах Лиги чемпионов и 5 раз занимал последнее место в группе. Исключением стал лишь сезон-2017/2018, когда ЦСКА, заняв 3-е место в группе в главном еврокубке, весной дошел до 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Арсеналу» (1:4, 2:2).

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