Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Россия опустилась на одну строчку и занимает теперь 38-е место. Команда набрала 1470 очков.

Бельгия, соперник России по группе на Евро-2020, осталась на первом месте. В тройку также входят Франция и Бразилия.

Еще один соперник россиян на чемпионате Европы – Дания – опустился с 14-го на 16-е место (1598 очков).

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:

1. Бельгия – 1765 очков

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6 (7). Хорватия – 1642

7 (6). Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

…

24 (22). Украина – 1537

38 (37). Россия -1470

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».