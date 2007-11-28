Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
Россия опустилась на одну строчку и занимает теперь 38-е место. Команда Станислава Черчесова набрала 1470 очков.
Бельгия, соперник России по группе на Евро-2020, осталась на первом месте. В тройку также входят Франция и Бразилия.
Еще один соперник россиян на чемпионате Европы – Дания – опустился с 14-го на 16-е место (1598 очков).
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
1. Бельгия – 1765 очков
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6 (7). Хорватия – 1642
7 (6). Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
…
24 (22). Украина – 1537
38 (37). Россия -1470
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