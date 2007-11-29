Московских клубов не будет весной в еврокубках второй год подряд

Москва не будет представлена в весенней части еврокубков в текущем сезоне.

В четверг стало известно, что не поднимется выше 4-го места в своей группе Лиги Европы. Ничья с «Лудогорцем» (1:1) лишила армейцев шансов продолжить борьбу в турнире.

Во вторник потерпел поражение от «Байера» (0:2). Железнодорожники уже не поднимутся выше 4-го места в своей группе Лиги чемпионов.

«Спартак» еще в августе вылетел из еврокубков. Красно-белые потерпели два поражения от «Браги» в (0:1, 1:2) и не вышли в групповой этап.

Московских клубов не будет в весенней части еврокубков второй год подряд. В прошлом сезоне в плей-офф Лиги Европы играли и «Краснодар». тогда не вышел из своей группы ЛЕ, а «Локомотив» и ЦСКА заняли 4-е места в группах ЛЧ.

«Зенит» и «Краснодар» сохраняют шансы сыграть в весенних стадиях и в нынешнем сезоне. «Быкам» нужно обыграть «Хетафе», чтобы выйти в плей-офф ЛЕ. «Зенит» еще может попасть как в плей-офф ЛЧ, так и в плей-офф ЛЕ.