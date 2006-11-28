Экс-жена Глушакова получит 4 квартиры и дом в Миллерово после развода

Бывшая жена Дениса Глушакова Дарья по итогам бракоразводного процесса получит во владение несколько объектов недвижимости, сообщает Sport24.

Так, Дарья станет владелицей двух квартир в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв. м и 120 кв. м, квартиры в Москве на улице Плющиха (100 кв. м) и квартиры в Сочи (120 кв. м).

Также во владение Глушаковой перейдет дом в Миллерово площадью 500 кв. м.

Помимо этого, Дарья получит алименты в рамках контракта Глушакова со «Спартаком» — порядка 80 млн рублей (6-8 млн в месяц в зависимости от результатов команды) и часть компенсации после расторжения контракта со «Спартаком» — порядка 20 млн рублей.

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