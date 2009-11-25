Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу, судьи РПЛ опять косячат, Испания выиграла Кубок Дэвиса, у Слуцкого все плохо и другие новости утра

1. Артему Дзюбе опять досталось – фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «Зенита» на игре с «Уралом». Вы наверняка знаете текст этой кричалки.

РПЛ пообещала наказать виновных, московскому клубу грозит закрытие фанатского сектора.

Президент «Зенита» считает, что таким людям не место на стадионе, а Александр Панов объяснил позицию фанатов свободой слова.

2.Скандальным получилось и судейство в воскресенье. «Уралу» не дали пенальти в ворота «Спартака», а «Арсеналу» – в игре с «Краснодаром». «Ростов» направит жалобу на судейство в матче «Динамо», в котором Данилу Глебову сломали ногу, а арбитр при этом не показал даже желтую карточку.

И только ЦСКА без скандалов одержал непростую победу над «Крыльями». Гол-красавец забил Влашич.

3. Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса впервые с 2011-го, победив в финале Канаду. В решающем матче Надаль был сильнее Шаповалова.

4. Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Команду поздравил даже легендарный Диего Марадона.

5. «МЮ» при ужасной игре едва не сотворил чудо-камбэк в матче с «Шеффилдом», но пропустил на 91-й. Сульшеру, впрочем, все равно понравилось. Отставание от «Ливерпуля» – уже 20 очков.



6. Криштиану Роналду вернулся к полноценным тренировкам и готов сыграть с «Атлетико». Так была травма или нет?

7. Продолжает штормить «Витесс» Слуцкого, проигравший четвертый матч подряд. Это худшая серия тренера в Голландии. Леонид не переживает насчет отставки, хотя фанаты уже требуют его увольнения.

8. В КХЛ «Локомотив» обыграл «Йокерит», одержав пятую победу в шести последних матчах. У ЦСКА уже семь поражений в 10 матчах. Все результаты дня – здесь.

9. Флойд Мэйвезер в следующем году планирует провести два боя. Одним из соперников, возможно, будет Хабиб.

10. Марко ван Бастену пришлось извиняться за нацистское приветствие в эфире. Шутку не оценили.

11. «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии, повторив историческое достижение «Сантоса» Пеле.

12. В НХЛ «Эдмонтон» обыграл «Аризону», «Каролина» – «Баффало». Другие результаты по ссылке.

13. В НБА «Даллас» разобрался с «Хьюстоном», «Бруклин» вырвал победу у «Нью-Йорка». Остальные результаты можно изучить здесь.

Цитаты дня

«Игроки низкого уровня. Борьба за выживание – правильная задача на сезон». Александр Шмурнов прибивает «Спартак»

«Хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея. Уже обратились к нему». Ротенберг зазывает канадскую легенду.

«Месси индивидуально был лучшим». Мбаппе считает, что очередной «Золотой мяч» достанется Лео.