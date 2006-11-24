Сергей Хусаинов: «В ворота «Спартака» судья должен был назначить пенальти за явный фол Джикии»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод в матче 17-го тура РПЛ между «Уралом» и (0:0), в котором защитник москвичей Георгий Джикия мог нарушить правила на хавбеке Михале Кухарчике.

«В момент передачи Джикия взглядом был нацелен на Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперед, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика.

Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества», – отметил Хусаинов.

На матче работала бригада арбитров под руководством Николая Волошина.

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