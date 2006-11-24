🏆Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси, прервав серию из 13 титулов БАТЭ

Брестское впервые стало чемпионом Беларуси, одержав победу над «Витебском» (1:0) в 29-туре.

После этого матча брестчане опережают на 5 очков за один тур до конца соревнования.

Таким образом, «Динамо» прервало 13-летнюю серию побед БАТЭ, который становился чемпионом с 2006 года.

Чемпионом в составе брестского клуба стал нападающий Артем Милевский, забивший 4 гола и отдавший 8 передач в 26 играх.

Лучшее достижение «Динамо» в чемпионате до этого сезона – бронза в 1992 году. Команда также брала Кубок Беларуси (2007, 2017, 2018) и Суперкубок (2018, 2019).

Больше деталей и обсуждение развязки сезона – на сайте белорусской Трибуны.