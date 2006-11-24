🏆Брестское «Динамо» впервые выиграло чемпионат Беларуси, прервав серию из 13 титулов БАТЭ

Теги Артем Милевский высшая лига Беларусь БАТЭ Витебск Динамо Брест Футбол

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси, одержав победу над «Витебском» (1:0) в 29-туре.

После этого матча брестчане опережают БАТЭ на 5 очков за один тур до конца соревнования.

Таким образом, «Динамо» прервало 13-летнюю серию побед БАТЭ, который становился чемпионом с 2006 года.

Чемпионом в составе брестского клуба стал нападающий Артем Милевский, забивший 4 гола и отдавший 8 передач в 26 играх.

Лучшее достижение «Динамо» в чемпионате до этого сезона – бронза в 1992 году. Команда также брала Кубок Беларуси (2007, 2017, 2018) и Суперкубок (2018, 2019).

Больше деталей и обсуждение развязки сезона – на сайте белорусской Трибуны.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья